«Ho sentito molto rumore e mi sono svegliato». In via Orto dei Limoni si è dormito poco la notte scorsa. Un novantenne, a quanto pare armato di pistola, ha segregato in casa la moglie e la badante che vive insieme ai coniugi. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, si è verificato dopo mezzanotte

Sul posto si sono recati gli agenti del reparto Volanti della polizia etnea con quattro auto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con due mezzi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico e i soccorritori, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, sarebbero riusciti a entrare nell'abitazione attraverso una porta. Mentre il mezzo dei pompieri è entrato in funzione dopo essere entrato nel cortile di uno stabile vicino a quello in cui risiede l'uomo.