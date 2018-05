Una palazzina vecchia e disabitata è crollata nel cuore del centro storico di Adrano, poco dopo mezzogiorno, in via Padova, una traversa della centralissima via Catania. Il boato ha spaventato i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito dal crollo della facciata esterna dell'immobile. Sul posto anche la polizia municipale per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell'intera zona.

Gli uomini del 115 hanno demolito la restante parte dello stabile, disabitato da oltre quarant'anni, per evitare pericoli di crollo incontrollati. La zona è stata transennata e interdetta al traffico veicolare e pedonale. Controllati anche gli edifici attigui sui quali non sono state segnalate criticità rilevanti. Le forze dell'ordine sono a lavoro per individuare i proprietari della casa che dovranno provvedere alla bonifica della zona.