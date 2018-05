Sono 105 i migranti trasportati sulla costa siciliana dalla nave battente bandiera inglese Aquarius, della ong Sos Mediterranée. Lo scrive l'agenzia di stampa Ansa. Si tratta di 63 maschi adulti, otto donne e 43 minorenni, tra i quali sei bambini di età inferiore a 13 anni. L'imbarcazione ha raggiunto il porto di Catania intorno alle 8 di questa mattina. Persone che erano state salvate in mare domenica scorsa dalla ong spagnola Open arms. Si era poi aperta l'ennesima disputa su chi abbia la competenza dei soccorsi nello specchio di mare che fronteggia la Libia. Una controversia su cui era intervenuta anche la Commissione europea, per sollecitare i governi italiano e britannico a individuare una soluzione. Infine, dopo qualche giorno, era giunta l'autorizzazione al trasbordo e alla ricerca di un porto sicuro.

I migranti provengono da nove paesi diversi. Sarebbero in fuga dalla Libia per via dell'insicurezza e dell'instabilità del paese, senza contare le numerose denunce sul mancato rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza dello Stato nordafricano. Le operazioni di riconoscimento sono in corso al porto di Catania.