Il nascondiglio perfetto per le dosi di droga pronte per essere vendute erano gli slip. Antonio Angelo Fontanino (classe 1960) e Carmelo Bassetta (classe 1976) sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri di Catania piazza Dante mentre erano intenti a spacciare cocaina davanti a un bar di corso Indipendenza.

Carmelo Bassetta Antonio Angelo Fontanino

Un meccanismo di spaccio ben organizzato: il 57enne avrebbe avuto il ruolo di vedetta, primo contatto con i potenziali acquirenti e, infine, cassiere. Il 40enne invece sarebbe stato l'addetto alla consegna della sostanza stupefacente. Nascosta dentro gli slip già suddivisa di dosi da un grammo e mezzo grammo da vendere poi in base alla richiesta dei clienti. Dalle osservazioni dei militari, è emerso il modus operandi della coppia: Bassetta sarebbe stato solito entrare nel palazzo di fianco al bar dove, lontano da occhi indiscreti, avrebbe selezionato la dose giusta da consegnare all'acquirente.

I carabinieri sono intervenuti e hanno perquisito i due. Addosso sono stati trovati 39 involucri termosaldati di cocaina e 135 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita della droga. Entrambi sono stati arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In attesa del rito per direttissima, si trovano agli arresti domiciliari.