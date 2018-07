Avvolto in un grande cellophane bianco trasparente ai bordi della strada. Così è stato trovato, morto, un cavallo marrone. La segnalazione al comando dei vigili urbani di Santa Maria di Licodia è arrivata intorno a Mezzogiorno da un automobilista che, mentre percorreva la strada statale 121 che porta da Paternò a Regalbuto, ha notato il cadavere dell'animale vicino a una piazzola di sosta.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Santa Maria di Licodia e un medico veterinario del distretto sanitario di Adrano. Da un primo controllo, è stato possibile accertare che si tratta di un puledro, senza microchip, morto almeno 24 ore prima del ritrovamento. Intorno alle 13.30 la carcassa dell'animale è stata rimossa dai veterinari.

La polizia municipale continua a indagare per identificare il proprietario del cavallo, il colpevole dell'abbandono e anche per accertare le cause di morte del cavallo. È possibile che le telecamere di una attività commerciale vicina alla piazzola di sosta, abbiano potuto riprendere qualcosa di utile alle indagini.