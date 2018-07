È scomparso ieri mattina, intorno alle 9, da via Medaglie d'oro a Catania, il 36enne Giovanni Resina. «È uscito di casa dicendo che stava andando a buttare la spazzatura e che sarebbe rientrato subito e, invece, non ha più fatto ritorno». A parlare a MeridioNews è la mamma di Giovanni, Flavia che oggi ha già provveduto insieme agli altri suoi due figli a fare la denuncia ai carabinieri.

Al momento dell'allontanamento indossava un paio di jeans blu, una maglietta blu e un paio di mocassini blu. «Ho notato che manca anche un borsone sportivo di colore nero all'interno del quale avrebbe potuto mettere qualcos'altro. Sicuramente - aggiunge la signora - manca anche il cellulare e il caricabatterie». Il telefonino, però, risulta spento dalle 13 di ieri. Rispetto alla foto, che i familiari hanno diffuso anche su Facebook tramite un post, «la fisionomia è sempre quella e anche la barba, solo che la fotografia è di due anni fa e adesso Giovanni è più magro».

Da anni il giovane accudisce i nonni, entrambi affetti da gravi patologie, con i quali abita. «Se ne prende cura con molta precisione - racconta la madre - pensando anche a somministrare i farmaci agli orari precisi. Forse stava vivendo con più pesantezza la situazione tutta sulle sue spalle ma fino alla sera prima siamo stati a cena insieme e non ha manifestato alcun segno di disagio».

Giovanni, già otto anni fa, si era allontanato da casa per un periodo «ma era una situazione completamente diversa - precisa la madre - adesso, invece, non riesco proprio a capire cosa è successo o a cosa può essere dovuta questa scomparsa, anche perché la prossima settimana avrebbe dovuto sostenere gli esami per le certificazioni di due corsi professionali che ha frequentato».

Sul social network molte le condivisioni per aiutare i familiari nella ricerca di Giovanni e, fra i commenti, anche qualche presunto avvistamento in giro per l'Italia. C'è chi dice di averlo visto in città del nord e del centro Italia, diverse persone da varie parti della Sicilia sostengono di aver parlato con lui che avrebbe chiesto informazioni mentre era a piedi e senza soldi. «Quello che chiedo a tutti, proprio come una preghiera, è di non dire bugie sui presunti avvistamenti di mio figlio. Ogni segnalazione va fatta alle forze dell'ordine. Per chi dovesse incontrarlo - conclude la madre - chiedo di avvicinarlo e di fargli fare una telefonata a noi per tranquillizzarci e per dirci dove andare a prenderlo per riportarlo a casa».