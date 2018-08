Vandali di nuovo in azione a Casa Coniglio a Paternò. Nella struttura comunale, che ospita il centro diurno per anziani e che è sede di associazioni di volontariato che si occupano di aiuto allo studio per i ragazzi del quartiere, la porta d'ingresso del primo piano è stata sfondata, le stanze sono state messe sottosopra e sette faretti dell'illuminazione esterna sono stati distrutti.

Da qualche settimana, a Casa Coniglio c'è una pausa estiva dalle solite attività. È approfittando di questa temporanea chiusura che alcuni vandali hanno agito. Indisturbati anche per la mancanza di un sistema di video sorveglianza e di un allarme. Nell'area, infatti, ci sono delle telecamere che, però, allo stato attuale non sarebbero operative.

Spaccata la porta d'ingresso del primo piano dove si trova la sede dell'Asd Paternò Baseball. Una volta dentro, i vandali hanno messo a soqquadro le stanze e disseminato sul pavimento tutto il materiale didattico e ludico utilizzato per le attività ricreative di adolescenti e ragazzi. Fuori dalla mira dei soggetti che si sono introdotti nell'immobile sono rimasti gli spazi dedicati al centro diurno per anziani.

Proprio in queste ore, è in corso un inventario per verificare se oltre ad aver danneggiato la struttura, i vandali abbiano portato via qualcosa. Secondo una prima stima, i danni sarebbero quantificabili in diverse centinaia di euro. Su quanto accaduto indagano gli agenti della polizia municipale di Paternò.

Non è la prima volta che Casa Coniglio viene presa di mira per atti vandalici e furti. «Ma cosa possono rubare all'interno di una struttura in cui non c’è nulla - si chiede Agata Lopes, responsabile dell’associazione sportiva che segue il progetto sociale per gli adolescenti - In ogni caso, anche fatti come questi non ci fermano - conclude - e, a settembre, partirà un progetto dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni».