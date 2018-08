I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, avvalendosi del supporto degli ispettori - Upg dell’unità operativa di controllo e vigilanza del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Catania, per l’intera giornata di ieri hanno ispezionato diversi cantieri edili attivi sul territorio di competenza, conseguendo i seguenti risultati.

Denunciato l’amministratore unico di una impresa di costruzioni con sede legale a Catania, per: inidoneità dei parapetti e tavole fermapiedi lungo le aperture nei muri e nei ballatoi prospicienti il vuoto; mancanza di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti; mancanza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori in conformità alle disposizioni vigenti; mancanza di idonei spogliatoi dotati di armadietti in numero congruo ai lavoratori impiegati in cantiere; mancanza di adeguati mezzi estinguenti; mancanza di idonei servizi igienici assistenziali; omessi provvedimenti in materia di primo soccorso; mancanza del pacchetto di medicazione.

Denunciata l’amministratrice unica di una impresa di costruzioni edili con sede legale a Catania, per: inidoneità dei parapetti e tavole fermapiedi lungo le aperture nei muri e nei ballatoi prospicienti il vuoto; mancanza di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti mancanza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori in conformità alle disposizioni vigenti; mancanza di idonei spogliatoi dotati di armadietti in numero congruo ai lavoratori impiegati in cantiere; mancanza di adeguati mezzi estinguenti; mancanza di idonei servizi igienici assistenziali; omessi provvedimenti in materia di primo soccorso; mancanza del pacchetto di medicazione.

Denunciati i titolari di tre ditte individuali: per la mancanza di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione in conformità delle disposizioni di legge vigenti. L’attività consentiva complessivamente di: ispezionare cinque ditte; identificare dieci lavoratori di cui tre impiegati in nero; adottare il sequestro preventivo di un cantiere edile; elevare ammende e sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro.

(Fonte: comando provinciale carabinieri di Catania)