«Non ci sono treni. Non fate il biglietto». Sono le parole che un dipendente della Ferrovia circumetnea pronuncia ogni volta che qualcuno arriva alla stazione Stesicoro della Metropolitana. La tratta, dalla mattinata di oggi, è interessata da alcuni problemi tecnici. Tanto da costringere la società che si occupa del servizio a chiudere lo snodo nei pressi di piazza Stesicoro. Cittadini e turisti, che in queste ore affollano le vie del Centro storico per le celebrazioni dedicata a Sant'Agata, sono quindi costretti a spostarsi alla fermata nei pressi della stazione centrale, a piazza Giovanni XXIII. Distante da piazza Stesicoro poco più di un chilometro.

«Sono entrato in stazione e, soltanto dopo avere fatto il biglietto, ho scoperto che la stazione non era in funzione», racconta un cittadino a MeridioNews. L'uomo si stava muovendo con passeggino al seguito, e tutte le difficoltà del caso, insieme a moglie e figli. La stazione Stesicoro è stata aperta a dicembre 2016, inaugurata dall'allora sindaco Enzo Bianco e dall'ex ministro alla Infrastrutture Graziano Delrio.