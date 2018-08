Un incendio di probabile matrice dolosa si è scatenato ieri sera, poco prima delle 22, sulla Collina storica di Paternò. A prendere fuoco è stato un Piaggio Liberty 50, nello spiazzo che si trova di fronte la chiesa della Matrice, a pochi metri dal castello Normanno. Non si sa perché lo scooter si trovasse in quel momento nei pressi della Rocca, cosi come rimane sconosciuto il soggetto che ha lasciato il mezzo a due ruote sulla Collina. Ad intervenire gli uomini del 115 allertati dai passanti. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, le fiamme hanno divorato lo scooter lasciando in vita solo il telaio semi carbonizzato.

I pompieri avevano richiesto il supporto dei carabinieri, però impossibilitati perché impegnati in un altro servizio di controllo del territorio. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo nella zona, senza poter rinvenire elementi tali da suffragare la matrice dolosa. Pertanto non si esclude, al momento, alcuna ipotesi. Del fatto sono stati informati i vigili urbani. Fino a ora non è stato possibile rintracciare il proprietario, in quanto lo scooter era senza targa e, a seguito del rogo, è quasi impossibile ricavare la matricola del mezzo dal telaio: è illeggibile.

La polizia municipale sta verificando se in archivio fosse presente una corrispettiva denuncia di furto di uno scooter, a Paternò o nelle città dell'hinterland. A quanto sembra, per il momento non ci sarebbero testimoni che possano dare precise indicazioni sull'incendio, nonostante la zona ogni sera sia affollata di visitatori.