Una rapina a mano armata è avvenuta oggi, poco prima delle 13.30, ai danni del supermercato PaghiPoco di in via Fonte Maimonide a Paternò. Ad agire due rapinatori giunti sul luogo della rapina a bordo di uno scooter. I due uomini, col volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione dentro il supermercato dirigendosi subito verso le casse. In quel momento, dentro l’esercizio commerciale si trovavano pochi clienti. Sotto la minaccia delle armi gli ignoti si sono fatti consegnare il denaro contenuto nei registratori di cassa. Preso il malloppo, i due sono riusciti a fuggire a bordo dello scooter facendo perdere le proprie tracce.

Immediato è scattato l’allarme inoltrato alla centrale operativa dei carabinieri della locale compagnia. Al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza. Le forze dell'ordine stanno cercando di accertare se tra la rapina di oggi e quella messa a segno alla vigilia di ferragosto in via Scala Vecchia vi possa essere un collegamento. Il 14 agosto erano stati tre soggetti ad entrare in azione all'Eurospin di via Scala Vecchia, non esitando a sparare in aria per portare a termine la loro azione criminosa.