I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 63 anni perché trovato in possesso di oltre 400 grammi di marijuana di tipo amnesia. Il gip ha convalidato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e lo ha posto agli arresti domiciliari. I militari, dopo averlo notato spacciare droga da un balcone, hanno perquisito la sua abitazione nel quartiere San Cristoforo e sequestrato 418 grammi di marijuana. Quattrocento erano nascosti in un armadio in casa, altri 18 erano sul balcone.