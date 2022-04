I carabinieri di Aci Sant'Antonio hanno denunciato una 50enne di San Giovanni la Punta accusata di furto aggravato . Nell'abitazione della donna, in particolare all'interno del cortile di pertinenza, i militari hanno notato un contatore dell'energia elettrica con l'interruttore abbassato. Di contro si aveva modo di constatare che l'abitazione della donna era completamente illuminata .

I carabinieri di Aci Sant'Antonio hanno denunciato una 50enne di San Giovanni la Punta accusata di furto aggravato. Nell'abitazione della donna, in particolare all'interno del cortile di pertinenza, i militari hanno notato un contatore dell'energia elettrica con l'interruttore abbassato. Di contro si aveva modo di constatare che l'abitazione della donna era completamente illuminata.

Durante il controllo degli altri contatori dell'abitazione è emerso che quello dell'acqua non era presente e che l'allaccio alla fornitura appariva manomesso e direttamente collegato alla rete pubblica. Il personale di entrambi gli enti intervenuti ha stimato che le forniture di energia elettrica e acqua di cui ha fruito gratuitamente la donna hanno comportato un danno economico rispettivamente di 4.853 euro per l'Enel e di 10mila euro per Acoset.