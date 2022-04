In piazza della Repubblica, un'auto, probabilmente una Smart, ferma al semaforo in direzione Corso dei Martiri, è stata divorata dalle fiamme. L'incendio si è verificato intorno alle 12.40 di questa mattina. Sul posto, allertati dalla ingente quantità di fumo prodotta dalla combustione, sono sopraggiunti il corpo forestale - già in servizio per altri controlli - e la polizia di stato che hanno messo in sicurezza la zona, limitato la viabilità e allertato i vigili del fuoco che si sono recati sul posto per spegnere le fiamme.