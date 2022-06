In esecuzione del parere del ministero dell’Interno richiesto dal Comune di Catania per l’insinuazione nella massa passiva del credito vantato dai dipendenti per la corresponsione del salario accessorio e premiale, relativamente agli anni 2018 e retro, la Commissione straordinaria di liquidazione nominata per il dissesto, ha provveduto a trasferire all’amministrazione comunale la somma necessaria a retribuire il personale, comprensiva di oneri previdenziali e Irap.