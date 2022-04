Incendio nel pomeriggio di oggi ad Adrano, in via Carlo Marx , dove un deposito nella disponibilità di un privato, adibito a ricovero di attrezzature varie e masserizie, è andato del tutto distrutto . Il fatto si è verificato poco dopo le 14.30 nel pieno centro storico adranita e non distante dal Comune e dal parco pubblico. Il rogo ha interessato una struttura collocata nell'area perimetrale di un complesso residenziale . Non è ancora chiara l'origine dell'incendio.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme stavano divorando un terreno incolto attiguo al deposito. Le fiamme si sono rapidamente estese alla struttura in legno e lamierino distruggendolo del tutto. Sul posto, per domare le fiamme, si sono recati gli uomini del 115 del distaccamento di Adrano per un intervento durato un'ora e mezza. Presente la polizia di Stato che ha regolato e deviato il traffico veicolare.