Nuovo convegno dedicato al terzo settore organizzato dal Csve , il Centro di servizio per il volontariato etneo. L'evento, in collaborazione con CSVnet e con Bergamo Capitale del Volontariato 2022, si intitola Volontari, il cuore della ripresa. Da Bergamo a Catania, il Terzo Settore riparte e si terrà a Catania sabato 30 aprile alle 9.30. La pandemia che ha colpito l'Italia a partire da marzo 2020 è stato un'esperienza tragica e difficile, colpendo la vita di adulti, giovani e bambini, ma anche un'occasione per attivare la cooperazione e l'impegno per superare le difficoltà.

Da questo punto di vista, il ruolo del volontariato è stato ancora una volta centrale. In questi anni è stato un approdo sicuro a cui cittadini e istituzioni hanno guardato alimentando la speranza di superare velocemente una crisi così difficile e imprevista. Il volontariato, però, non è stato solo una forza morale, ma ha anche saputo esprimere il meglio di sé in termini di organizzazione, efficienza e competenza e non ha lasciato indietro nessuno.

Sono queste le premesse del convegno di domani a Catania all'International Airport Hotel. L'evento servirà a raccontare quanto accaduto in questi due anni, creando un ponte virtuale tra Nord e Sud: tra Bergamo capitale italiana del volontariato 2022 e Catania. Il dibattito ruoterà intorno ad aclune domande: cosa ci hanno insegnato e lasciato in eredità quei giorni così difficili? Quale il ruolo dei Centri di Servizio nel progetto futuro del Terzo Settore dopo il completamento della riforma?

I partecipanti racconteranno le proprie esperienze, sottolineando gli insegnamenti appresi dalla gestione della pandemia con l'intento di costruire nuove prospettive per il futuro del volontariato. Al convegno interverrà Chiara Tommasini, presidente di CSVnet, l'associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato che rappresenta 48 Csv su tutto il territorio nazionale.