Arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver esploso otto colpi di pistola contro un 21enne. È quanto diramato dai carabinieri. I fatti hanno come protagonista un 45enne di Maniace che, la sera del 21 aprile scorso, avrebbe intimato al ragazzo di non infastidire più la propria figlia minorenne. Per tutta risposta il 21enne gli avrebbe sferrato due pugni al viso, poi l'agguato a colpi di pistola. Il 21enne ha chiamato il 112 dicendo che un uomo aveva esploso dei colpi verso l'auto in cui si trovavano lui e la ragazza. Dopo aver sparato dei colpi che hanno raggiunto la parte posteriore dell'auto, il 45 sarebbe fuggito. Il 21enne e la ragazza sono rimasti illesi.