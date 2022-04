Un'abitazione è andata distrutta a causa di un incendio lungo via Nuova Guglielmo Marconi , al civico 28 di Zafferana Etnea , in provincia di Catania. Sul posto, a partire dalle 19, hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Acireale e Riposto. Da segnalare anche la presenza di una scala aerea e di diverse autobotti inviate al comando provinciale di Catania di via Cesare Beccaria.

Un'abitazione è andata distrutta a causa di un incendio lungo via Nuova Guglielmo Marconi, al civico 28 di Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Sul posto, a partire dalle 19, hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Acireale e Riposto. Da segnalare anche la presenza di una scala aerea e di diverse autobotti inviate al comando provinciale di Catania di via Cesare Beccaria.

Secondo quanto trapelato all'interno dello stabile non era presente nessuno. Da accertare le cause del rogo mentre non si segnalano persone intossicate o ferite.