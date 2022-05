Un nuovo parcheggio scambiatore che riesca davvero ad alleggerire il traffico in ingresso a Catania. La scommessa è legata ai lavori consegnati oggi all'impresa catanese New Building e riguardano la riqualificazione del piazzale Sanzio . La ditta fa parte del consorzio Agoraa, che a novembre si era aggiudicato la gara d'appalto del valore superiore ai tre milioni e mezzo di euro . All'avvio simbolico dei lavori - la cui conclusione dovrebbe arrivare a ottobre del 2023 - hanno preso parte questa mattina gli assessori comunali Pippo Arcidiacono , Sergio Parisi e Michele Cristaldi e il direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore . «Il miglioramento della mobilità è uno degli obiettivi da perseguire per una città che vuole guardare al domani in una maniera migliore rispetto al passato», ha detto Arcidiacono.

Un nuovo parcheggio scambiatore che riesca davvero ad alleggerire il traffico in ingresso a Catania. La scommessa è legata ai lavori consegnati oggi all'impresa catanese New Building e riguardano la riqualificazione del piazzale Sanzio. La ditta fa parte del consorzio Agoraa, che a novembre si era aggiudicato la gara d'appalto del valore superiore ai tre milioni e mezzo di euro. All'avvio simbolico dei lavori - la cui conclusione dovrebbe arrivare a ottobre del 2023 - hanno preso parte questa mattina gli assessori comunali Pippo Arcidiacono, Sergio Parisi e Michele Cristaldi e il direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore. «Il miglioramento della mobilità è uno degli obiettivi da perseguire per una città che vuole guardare al domani in una maniera migliore rispetto al passato», ha detto Arcidiacono.

Saranno oltre trecento gli stalli che saranno destinati alle automobili, mentre una dozzina i posti per gli autobus extraurbani. «Non entreranno più in città - ha spiegato Arcidiacono -. Ci saranno anche posti le biciclette e molto verde. Nascerà un parco che si chiamerà Sanzio e si integrerà con il parco Falcone». L'assessore ha poi spiegato come i lavori per il nuovo parcheggio rappresentano l'inizio per una profonda modifica della viabilità in uno dei punti che storicamente sono più interessati dal traffico. «Il piano è quello di togliere i semafori in via Vincenzo Giuffrida e sostituirli con una rotatoria - ha aggiunto Arcidiacono -. Ciò potrà creare qualche difficoltà iniziale, ma in breve migliorerà i flussi. Il nostro obiettivo quello di fare sì che le automobili si fermino qui nel parcheggio scambiatore, per poi prendere i mezzi pubblici, compreso il Brt che si sposta verso la parte settentrionale». Arcidiacono ha colto l'occasione per sottolineare il prossimo avvio di lavori di riqualificazioni su più arterie della città. «A breve affideremo la manutenzione di 22 chilometri e inizieremo dalla circonvallazione, abbiamo già aperto le buste della gara d'appalto», ha spiegato l'assessore dell'amministrazione al momento guidata dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi.

«La sinergia tra Regione Siciliana e Comune di Catania ha dato prova di efficienza e capacità nell’interesse dei cittadini, sbloccando un’altra opera pubblica nel capoluogo etneo - commenta l'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone -. Da almeno due lustri si attendeva l’avvio di questi lavori per cui il governo Musumeci ha impegnato nel complesso oltre sette milioni di euro, all’interno del più ampio Piano Parcheggi per le Città metropolitane di Sicilia per un totale di cento milioni. La realizzazione del parcheggio scambiatore concorrerà alla crescita dell’intermodalità del trasporto pubblico a Catania e nell’hinterland, favorendo - ha concluso Falcone - l’abbandono dell’auto privata e l’abbattimento dei volumi di traffico».