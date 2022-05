È quello di Valentina Salamone il caso al centro della puntata di questa sera (in onda alle 22.55 in prima visione assoluta su Crime+Investigation , canale 119 di Sky) della nuova docuserie Nel nome del figlio . Storie di genitori che hanno perso un figlio alla ricerca ostinata di verità e giustizia. L'ora della verità è il titolo della puntata di questa sera che racconta la vicenda della 19enne di Biancavilla ritrovata impiccata il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano , nel Catanese. La procura di Catania chiede l’archiviazione per suicidio , ma i genitori Nino e Pina non si arrendono e dodici anni dopo Nicola Mancuso , l'amante della ragazza ma già sposato e padre di tre figli, è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Cassazione .

A ricostruire quanto accaduto a partire dal giorno del ritrovamento del corpo senza vita della ragazza sono il padre Nino Salamone, l'avvocato Dario Pastore che da anni assiste e accompagna i familiari, il maggiore Carlo Romano dei Ris di Messina che ha effettuato i rilievi nella villetta e la giornalista di MeridioNews Marta Silvestre che ha seguito il caso dal punto di vista giudiziario dal momento in cui è stato riaperto dopo l'avocazione delle indagini da parte della procura generale di Catania chiesta dai genitori. Con la regia di Simone Manetti, coautore insieme a Matteo Billi, la serie è prodotta per A+E Networks Italia da Loft Produzioni. Un racconto delle vicende di madri e padri alla continua ricerca della verità, che non si sono mai rassegnati ad un lutto senza risposte, impegnandosi in prima persona nel fare luce.