L'arma, una mitragliatrice Skorpion calibro 7,65 era nascosta in un condominio insieme a 400 proiettili di vario calibro. Il sequestro dei carabinieri è avvenuto a MIsterbianco, in provincia di Catania, dove l'arma era nascosta in un doppio fondo realizzato all'interno di un vano contatori insieme con 173 proiettili di vario calibro.