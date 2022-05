Un allarme per un pacco bomba è scattato a metà mattinata di oggi davanti alla sede della Squadra mobile in via Ventimiglia a Catania. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza la zona utilizzando anche del filo bianco e rosso di plastica.

Stando a quanto verificato da MeridioNews, l'allarme sarebbe rientrato dopo le verifiche che sono durate poco più di mezz'ora. Secondo ciò che è emerso finora, si sarebbe trattato di una batteria di un motorino.