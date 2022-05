Un incidente stradale autonomo, quello che è avvenuto la notte scorsa, intorno all'una equaranta, in via Mongibello a Piano Tavola, frazione di Belpasso , dove a schiantarsi è stato un ragazzo di 21 anni a bordo di una Fiat Punto. Da quanto appurato dai carabinieri della Compagnia di Paternò, l'impatto, per cause ancora da chiarire , sarebbe stato violento. Il 21enne avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare nel muro di recinzione di una ditta privata.

Un incidente stradale autonomo, quello che è avvenuto la notte scorsa, intorno all'una equaranta, in via Mongibello a Piano Tavola, frazione di Belpasso, dove a schiantarsi è stato un ragazzo di 21 anni a bordo di una Fiat Punto. Da quanto appurato dai carabinieri della Compagnia di Paternò, l'impatto, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato violento. Il 21enne avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare nel muro di recinzione di una ditta privata.

La parte anteriore del mezzo è andata distrutta, mentre una piccola porzione del muretto sarebbe crollata. Oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il personale del 118 ha prestato le cure del caso al 21enne, trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale do Paternò per le cure del caso. Non sarebbero gravi le sue condizioni. Illeso, ma sotto shock, il passeggero della Punto, un coetaneo del ferito. Solo dopo le tre del mattino sono state ultimate le operazioni di soccorso e di bonifica della zona.