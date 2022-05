Un 83enne è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti volti a offendere. A seguito di un controllo, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto due coltelli a serramanico custoditi nella sua auto.

Nella stessa giornata, i poliziotti, sempre ad Adrano, hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, per essersi resi responsabili del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Entrambi, al fine di disfarsi di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, li consegnavano a un uomo che raccoglieva rottami. Pertanto, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità Amministrativa.