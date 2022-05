Passano gli anni ma i cani aggressivi restano. La cartolina è quella che arriva dal parco Gioeni attraverso la consigliera comunale del Movimento 5 stelle Valeria Diana. «Sono sempre lì - scrive su Facebook riferendosi agli animali - e nei giorni scorsi hanno provato ad aggredirmi mentre ero in compagnia di mio figlio». Nel 2020 gli stessi cani sarebbero stati segnalati dal consigliere di quartiere Davide Marraffino. Gli animali, due esemplari di grossa taglia, avrebbero aggredito anche altre persone. «Alcuni cittadini che vivono in zona - prosegue Diana - sono costretti a fare percorsi più lunghi pur di rientrare in casa in sicurezza».