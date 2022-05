Arriva il momento clou della stagione di pallanuoto femminile , al via tra circa 24 ore con le semifinali dei play off scudetto dalle quali usciranno le due finaliste che si contenderanno il titolo. Tra le quattro semifinaliste anche l’Ekipe Orizzonte , che domani, mercoledì 4 maggio , alle 18.00 affronterà la Sis Roma sul campo della piscina Francesco Scuderi di Catania. Una sfida sempre avvincente che, nel primo confronto, vedrà la squadra allenata da Martina Miceli e quella capitolina impegnate in gara uno.

Arriva il momento clou della stagione di pallanuoto femminile, al via tra circa 24 ore con le semifinali dei play off scudetto dalle quali usciranno le due finaliste che si contenderanno il titolo. Tra le quattro semifinaliste anche l’Ekipe Orizzonte, che domani, mercoledì 4 maggio, alle 18.00 affronterà la Sis Roma sul campo della piscina Francesco Scuderi di Catania. Una sfida sempre avvincente che, nel primo confronto, vedrà la squadra allenata da Martina Miceli e quella capitolina impegnate in gara uno.

Un appuntamento attesissimo dalla formazione rossazzurra, come spiega alla vigilia la capitana dell’Ekipe Orizzonte: «Finalmente – sottolinea Valeria Palmieri – sono arrivati i playoff. Un momento importantissimo della nostra stagione, a maggior ragione perché gli altri due appuntamenti di quest’anno non li abbiamo potuti affrontare con la squadra al completo e per questo siamo ancora tanto rammaricate. Stiamo bene e siamo cariche per affrontare al meglio questo periodo intenso. La Roma è sicuramente un’ottima squadra, con tanti elementi forti, ma noi non abbiamo paura di nessuno e faremo di tutto per imporre il nostro gioco e portare a casa il risultato. Io e le mie compagne convocate con il Setterosa siamo tornate solamente da una settimana dall’impegno di Tenerife con la nazionale, ma in questi sette giorni abbiamo lavorato tanto e bene in vista della partita di mercoledì. Non vediamo l’ora di giocare e metterci alla prova, anche per capire con questa squadra giovane e rinnovata dove possiamo arrivare. Per alcune giocatrici della nostra squadra saranno i primi playoff della carriera. Le emozioni sono tante, ma sono sicura che ognuna di noi si farà trovare pronta e concentrata».

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra etnea e in televisione su Sestarete Tv, sul canale 81 del digitale terrestre, grazie alla collaborazione dello staff di Sport Web Sicilia e Time Out Pallanuoto. Le semifinali saranno al meglio delle tre partite, nell’altra sfida si giocano il pass per la finale Plebiscito Padova e CSS Vetrocar Verona.