«La bicicletta diventa simbolo di liberazione». Giuseppe Scatà descrive così lo strumento protagonista del suo ultimo racconto intitolato Il ciclista, andato in finale al premito InediTo - Colline di Torino e che sarà presentato anche al Salone del libro che quest'anno aprirà i battenti il 19 maggio nella città della Mole. Scatà, oltre a essere uno scrittore, insegna a scuola. Un impegno ancora più importante quando viene svolto in quartieri dove vivere è spesso complicato. «Insegno a Librino - ha detto Scatà questa mattina intervenendo nella trasmissione Tuttapposto! in onda su Radio Fantastica - Ho sempre amato dedicarmi a questi ragazzi. Vivere e lavorare lì immagino che possa anche dare una marcia in più a questi racconti».

Prima de Il cliclista, Scatà ha scritto Il Pallone. «Il tema sportivo rimane. Il ciclista è un racconto autobiografico che mescola i ricordi di bambino - ha spiegato lo scrittore - tra il borgo di Letojanni affacciato sul mar Ionio, con la piazza che dà sul mare e ul convento, e i ricordi di Lentini, il paese di mio padre, con le sue tradizioni religiose. Il protagonista è un bambino povero ma che ha tanta voglia di uscire dal luogo in cui è precipitato». Nonostante la presenza di un lieto fine, per l'autore non si tratta di una storia edificante. «Il risultato finale è anche frutto di una serie di casualità», rivela Scatà.

La prossima partecipazione al Salone del libro sarà l'occasione per far conoscere a un pubblico più ampio il proprio lavoro. «Il ciclista non è stato ancora pubblicato - spiega Scatà -. Ci sono alcuni editori interessati a una mia raccolta di racconti che è già pronta e che mescola personaggi d'una giovenizza ambientata negli passati a storie in cui i protagonisti sono giovani di oggi, tra videogiochi e rapporti difficili con i genitori».