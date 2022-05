Un 33enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . L'uomo è stato individuato a carabinieri della Compagnia di Piazza Dante a Catania. Il pusher è stato avvistato in via Del Principe , nel quartiere di San Cristoforo.

Un 33enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato individuato a carabinieri della Compagnia di Piazza Dante a Catania. Il pusher è stato avvistato in via Del Principe, nel quartiere di San Cristoforo.

Monitorando i movimento dell'uomo, i militari hanno notato lo spacciatore ricevere i clienti in auto. Il tempo di cedere le dosi di droga per poi ripartire. Per coglierlo in flagranza di reato, i carabinieri prima si sono finti assuntori e hanno atteso in coda in auto il proprio turno. Dopo aver appurato l'attività di spaccio hanno proceduto all'arresto.

L'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il pusher è risultato già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.