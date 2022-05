Il vicesindaco di Paternò Ezio Mannino , assessore con delega al bilancio, tributo, patrimonio, urbanistica e pianificazione, si è dimesso per candidarsi come deputato alle prossime Regionali. La decisione è stata comunicata con una lettera al sindaco Nino Naso . Mannino, esponente di spicco di Fratelli d'Italia , cerca a questo punto una lista in cui inserirsi. Due le alternative: la lista del partito di Giorgia Meloni oppure nel listino del candidato presidente alla Regione .

Probabilmente dovrebbe accasarsi in quest’ultima, visto che in quella di Fratelli d’Italia potrebbe non esserci più posto. Senza contare che a Paternò c'è già un altro pretendente all'Ars, ovvero Gaetano Galvagno, attuale deputato regionale e punto di riferimento nel territorio del partito di Giorgia Meloni. Mannino, comunque, dovrà ricomporre la frattura esistente con i vertici del partito, dopo che lo stesso ormai ex assessore non ha seguito le direttive del partito, nel momento in cui FdI ha deciso di togliere il sostegno a Naso per le divergenze sorte lo scorso in occasione del rimpasto di giunta attuato dal sindaco senza informare i meloniani, rappresentati al governo della città con Rosanna Natoli. Mannino, invece, è rimasto a fianco di Naso. E alle prossime Amministrative la lista Paternò-On sosterrà proprio Naso, mentre Fratelli d'Italia è accanto allo sfidante Alfio Virgolini.

Nella lettera di dimissioni Mannino scrive: «Ho avuto l’onore e l’onere di essere vicesindaco della mia città per cinque anni, difficili, intensi e produttivi, nei quali ho ricevuto la fiducia del sindaco e della lista Paternò-On ma soprattutto ho ricevuto la stima e la gratitudine della mia comunità. Non è un addio ma un arrivederci». Da capire cosa farà adesso il primo cittadino Nino Naso: se lo rimpiazzerà oppure andrà avanti cosi con un assessore in meno fino al voto fissato tra un mese. «Devo ringraziare Mannino per quello che ha dato e per quello che continuerà a dare - ha detto a Meridionews il sindaco Naso - Una collaborazione che non si interrompe; si prosegue con un progetto ben delineato e strutturato. In cinque anni Mannino - ha concluso Naso - ha messo professionalità, attenzione e passione».