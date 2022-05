Le Fiamme gialle hanno sequestrato 5,5 chili di marijuana e 5 di hashish durante i controlli agli imbarcaderi privati a Messina. Il carico proveniva dalla Calabria e avrebbe potuto fruttare oltre 180mila euro. Durante i controlli ordinari i finanzieri hanno intimato l'alt all'auto appena sbarcata, che però ha tentato la fuga. Una volta raggiunta l'auto, i militari hanno rinvenuto un borsone con 5 buste in cui erano contenute le sostanze stupefacenti.

L'uomo a bordo dell'auto è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Gazzi. La marijuana sequestrata è la Amnesia Haze, una particolare varietà dell'alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo.