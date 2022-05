Partirà domenica 29 maggio la nuova fase di estensione della raccolta differenziata porta a porta nella zona nordorientale della città che interesserà il quartiere Ognina-Picanello sino al congiungimento del lungomare di Catania e San Giovanni Li Cuti. «Il servizio - si legge in una nota stampa inviata dalla società Dusty - andrà a colmare l'importante bacino urbano a cavallo tra la circonvallazione e il quartiere Borgo-Sanzio, già serviti dalla raccolta porta a porta».

Il piano di intervento prevede l'attività di informazione e comunicazione verso i cittadini. Nel corso dei prossimi giorni gli operatori e i volontari Dusty distribuiranno il calendario settimanale di raccolta porta a porta, così che i residenti potranno conoscere e abituarsi ai nuovi orari e diverse modalità di esposizione dei rifiuti. Fino al 28 maggio i cittadini residenti del quartiere Ognina-Picanello continueranno a conferire i propri rifiuti avvalendosi dei contenitori stradali di prossimità, sui quali troveranno affisso l'avviso che comunica che saranno rimossi tutti i contenitori stradali per procedere contestualmente con l'avvio del nuovo servizio di raccolta.

I volontari che opereranno per Dusty consegneranno agli utenti un avviso o, in assenza, lo recapiteranno nella buca della posta, per comunicare che il kit della differenziata deve essere ritirato dall'utente al centro comunale di raccolta di Picanello di Via Maria Gianni angolo via Galatioto, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; il sabato solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00. Per ritirare il kit sarà necessario esibire l'avviso ricevuto di mancata consegna, un documento valido d'identità e il codice fiscale del titolare della cartella Tari.