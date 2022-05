L'Unità operativa dipartimentale di Gastroenterologia dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro è stata dotata di un ecoendoscopio di ultima generazione acquisito con la volontà del direttore generale Salvatore Giuffrida . Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera catanese, aggiungendo che, nei mesi scorsi, è stata eseguita la prima ecoendoscopia per la diagnosi e stadiazione di un tumore del pancreas mediante biopsia eco-guidata. Il metodo consiste nell'eseguire un ecografia con endoscopio , oggi indispensabile per lo studio di patologie maligne e benigne del tubo digerente, vie biliari, pancreas e organi circostanti.

L'Unità operativa dipartimentale di Gastroenterologia dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro è stata dotata di un ecoendoscopio di ultima generazione acquisito con la volontà del direttore generale Salvatore Giuffrida. Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera catanese, aggiungendo che, nei mesi scorsi, è stata eseguita la prima ecoendoscopia per la diagnosi e stadiazione di un tumore del pancreas mediante biopsia eco-guidata. Il metodo consiste nell'eseguire un ecografia con endoscopio, oggi indispensabile per lo studio di patologie maligne e benigne del tubo digerente, vie biliari, pancreas e organi circostanti.

Tramite l'esame è possibile prelevare piccoli campioni di tessuto, cosiddetta biopsia profonda, in organi - pancreas, il surrene e gli strati profondi dell'esofago, stomaco, duodeno e retto - difficilmente raggiungibili con altre metodiche. «La nuova apparecchiatura - afferma Giuffrida - rafforza la mission dell'Unità operativa di Gastroenterologia dell'Azienda Cannizzaro che, con decreto dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, è stata riconosciuta centro specialistico di Secondo livello per il bacino Catania- Ragusa - Siracusa nella rete per emergenze emorragiche gastrointestinali e le urgenze endoscopiche della Sicilia». Il decreto assessoriale aggiorna anche il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per fornire la migliore risposta possibile ai bisogni dei pazienti attraverso la diagnosi precoce, la terapia e prevenzione delle complicanze delle emergenze endoscopiche emorragiche e la continuità assistenziale con la riduzione degli interventi inappropriati.