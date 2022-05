Rubate le quattro campane della chiesa Santa Maria del Carmelo di Pennisi. L'edificio di culto della frazione acese è ancora chiuso dopo essere stato devastato dal sisma del 26 dicembre del 2018, che mise in ginocchio l'area etnea, facendo registrare particolari danni nell'Acese, a Zafferana, Fleri e Pisano. Per la sistemazione della chiesa, la diocesi ha già presentato un progetto. In attesa che l'edificio sia nuovamente a disposizione della frazione, le quattro campane, di notevole valore storico per la comunità, erano custodite in un capannone di Fiandaca, altra frazione della diocesi acese, sotto indicazione della diocesi.