Si chiama ReTour ed è un contenitore di proposte musicali nato dall'aggregazione di alcune associazioni catanesi che con la musica non solo ci lavorano, ma di musica si nutrono, fino a farne una missione di vita.

Nel nome è già racchiuso il significato di questa rassegna, che è partita ufficialmente questa sera alle 21, da Zō Centro Culture Contemporanee. A inaugurarla i Gomma, gruppo casertano formato da Ilaria, Giovanni, Matteo e Paolo, che porteranno sul palco dell'evento, organizzato in collaborazione con Catania Book Festival, il sound post-punk cupo ed emotivo di Zombie Cowboys, terzo album uscito lo scorso gennaio per V4V-Records.

È la musica dal vivo, dunque, il filo rosso che lega gli eventi in calendario. La ripartenza dei live la missione che ReTour si prefissa di raggiungere. Dietro ci sono Zō Centro Culture Contemporanee, L'Eretico Booking & Management, MIT - Musica Intrattenimento Teatro, Doremillaro [sb] Recs e Bengala Booking.

«Stiamo cercando di lavorare in sinergia, ogni qualvolta è possibile, con i live club di riferimento delle altre città siciliane. Questo permette a noi promoter di ospitare gli artisti in Sicilia e agli artisti di venire a suonare nella nostra regione in una maniera economicamente sostenibile - spiega Azzurra Sottosanti, uno dei cuori pulsanti dell’iniziativa -. Vogliamo che finalmente la Sicilia diventi un punto di riferimento per la scena indipendente, in modo da avere un'offerta musicale variegata e qualitativamente elevata, seppure non mainstream. È un altro, infatti, il circuito su cui vogliamo e possiamo muoverci, con l'obiettivo di rilanciare una scena, quella della musica indipendente, già sfibrata e oggi duramente colpita da un paio di anni di stop forzato a causa del Covid».

Saranno i Before We Die ad aprire il live dei Gomma, che condivideranno con il pubblico da una parte il loro punto di vista genuino e istintivo sul mal d’essere contemporaneo che fa da sfondo al primo album, dall’altra piccoli quadretti di rapporti interpersonali nati in quel lasso di tempo che i GOMMA definiscono "vita vera". Senza dimenticare i brani estratti dall’ultimo album, Zombie Cowboys, come "Guancia a guancia / Iena", "Mamma Roma / Louis Armstrong" e "Sentenze".

Ricominciare, dunque, con uno sguardo innovativo pronto a riconnettere il tessuto culturale musicale cittadino, coscienti dei cambiamenti organizzativi e generazionali determinati dall’incessante mutevolezza dei cicli storici. È ben definita la mission di ReTour e ha a che fare con la promozione di nuove modalità ideative e organizzative condivise che siano la porta di ingresso a un nuovo step evolutivo, necessario per un rilancio del settore musicale e del nostro territorio. In programma altri due live, che completeranno la rassegna di maggio: il 20 si esibirà Futuro Pelo, musicista e illustratore francese che ha scritto brani per Euphoria 2 ed Emily in Paris. Il 27 maggio, invece, sarà la volta di Giorgio Ciccarelli e Umberto Palazzo, con un doppio live per chiudere in bellezza il primo giro di ReTour.

«Ci auguriamo che questi primi concerti vedano una partecipazione numerosa da parte del pubblico, in modo da poter fare sempre di più e sempre meglio – afferma Azzurra Sottosanti. Perché, per riuscirci, abbiamo assolutamente bisogno del supporto della città, delle persone. Di chi, come noi, ama la musica».

«ReTour - aggiunge - vuole essere anche un’occasione di riflessione sullo stato dell’arte nella nostra città, in particolare dopo due anni di pandemia. Per questo abbiamo in programma di organizzare anche dei momenti di confronto con altri addetti ai lavori – conclude - nell’augurio che insieme si riesca a fare la differenza e a rilanciare il settore musicale sul nostro territorio».