Arrestato per avere aggredito medico e infermieri del pronto soccorso. È accaduto nei giorni scorsi, in piena notte, all'ospedale Cannizzaro di Catania. Protagonista un 33enne, arrestato dagli agenti del personale delle Volanti con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato trovato sul posto in stato di alterazione psicofisica e anche davanti agli agenti ha mostrato segni di aggressività.