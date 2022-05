Avrebbero preso di mira diversi negozi di via Etnea , mettendo a segno più di un furto di capi d'abbigliamento. Questa l'accusa rivolta dagli agenti del commissariato di polizia Borgo Ognina a un uomo e una donna .

La merce di cui la coppia si sarebbe appropriata ha un valore per diverse migliaia di euro. Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: lanciavano i capi oltre il sistema antitaccheggio per evitare che scattasse l'allarme. Per i due è scattata la denuncia alla procura etnea.