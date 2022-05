Arrivano le richieste di condanna nel processo scaturito dalla sparatoria che ad agosto del 2020 causò, in viale Grimaldi, la morte di Luciano D'Alessandro e Enzo Scalia, ritenuti entrambi vicini al clan Cappello e il ferimento di altre persone. Lo scontro a fuoco arrivò al culmine di due giorni di tensione altissima con la cosca dei Cursoti milanesi. L'accusa si è espressa nell'ambito del processo con rito abbreviato che vede alla sbarra 16 imputati, tutti appartnenti al clan Cappello.

I magistrati Ignazio Fonzo e Alessandro Sorrentino hanno chiesto 8 anni per Concetto Alessio Bertucci, che poco dopo l'inizio delle indagini ha deciso di collaborare con la giustizia, 14 anni per Giuseppe Romano; 15 anni per Mario Bonaventura, Sebastiano Cavallaro e Renzo Cristaudo; 16 anni per Gaetano Ferrara, Luciano Guzzardi, Santo Antonino Lorenzo Guzzardi, Gaetano Nobile, Riccardo Pedicone, Rinaldo Puglisi, Gioacchino Spampinato e Luciano Tudisco; 17 anni per Massimiliano Cappello e Salvuccio Junior Lombardo; 18 anni per Rocco Ferrara. Tra dieci giorni toccherà alle difese degli imputati.