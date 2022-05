Dei 60 milioni di euro previsti per l'intera area etnea , circa otto milioni e 250mila euro andranno ai Comuni del distretto formato da Mascalucia , Belpasso , San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo . La cifra andrà a rigenerare specifiche aree periferiche intervenendo a più livelli: dalla dotazione di servizi - come aiuole, marciapiedi, parchi, rampe per diversamente abili, aree ricreative, piste ciclabili, impianti a risparmio energetico - alla viabilità da e per Catania, partendo dal punto nodale rappresentato dal parco Monte Ceraulo . È quanto deciso nella sala consiliare del Comune di Mascalucia, dove questa mattina si è svolta la conferenza stampa che aveva come oggetto l'approvazione del bando Pnrr sulla rigenerazione urbana cui hanno partecipato, con successo, 32 comuni dell’area metropolitana .

Dei 60 milioni di euro previsti per l'intera area etnea, circa otto milioni e 250mila euro andranno ai Comuni del distretto formato da Mascalucia, Belpasso, San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo. La cifra andrà a rigenerare specifiche aree periferiche intervenendo a più livelli: dalla dotazione di servizi - come aiuole, marciapiedi, parchi, rampe per diversamente abili, aree ricreative, piste ciclabili, impianti a risparmio energetico - alla viabilità da e per Catania, partendo dal punto nodale rappresentato dal parco Monte Ceraulo. È quanto deciso nella sala consiliare del Comune di Mascalucia, dove questa mattina si è svolta la conferenza stampa che aveva come oggetto l'approvazione del bando Pnrr sulla rigenerazione urbana cui hanno partecipato, con successo, 32 comuni dell’area metropolitana.

Il Comune di Mascalucia, unitamente agli altri tre e ai loro rispettivi assessori al ramo e tecnici, ha svolto un ruolo di coordinamento ed è stato fortemente determinato nel proporre una progettualità efficace caratterizzata dalla ferma volontà di potenziare il sistema di mobilità sia su ferro che su gomma. Il sistema su ferro (metropolitana e ferrovia) è già in essere, mentre il secondo sistema sorgerà mediante la creazione di una GreenWay che fornirà ai territori pedemontani una via preferenziale di collegamento da e per la città di Catania. L'intero sistema integrato consentirà di potere utilizzare i mezzi pubblici in maniera più funzionale e sostenibile decongestionando il traffico veicolare e offrendo occasione per un notevole risparmio sia in termini di energia che di inquinamento prodotto. L'intero sistema permetterà a tutti i poli così intercettati, sia lungo la GreenWay che nella CircumRail, di potere riconnettere a rete ogni comune dell’area metropolitana catanese, coniugando la stessa in un organico modello di trasporto efficiente e sostenibile.

Il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra ha detto che si interverrà nel territorio di Massannunziata dotando di servizi essenziali i quartieri marginali e dando maggiore risalto al territorio di Madonna della Sciara che è direttamente a contatto con i comuni limitrofi. Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha specificato che con tre milioni verranno riqualificati i villaggi del Pino e delle Ginestre; in aggiunta essi verranno collegati con una seconda GreenWay che arriverà dalla XII Traversa di Belpasso, ma questa volta mediante risorse interne.

Il sindaco di San Pietro Clarenza Vincenzo Santonocito ha dichiarato che con questi fondi (un milione e 200mila euro), si interverrà in particolare sulla contrada Belvedere, area intorno ai 60mila metri quadri e che sarà attraversata dal secondo lotto della strada dell'Etna. Filippo Privitera, sindaco di Camporotondo Etneo, ha spiegato che gli interventi prevederanno la riqualificazione di tutta l'area di via Umberto all'interno del nodo GreenWay che parte da Mascalucia fino a Belpasso, un'area che necessita di servizi importanti e che ridarà decoro e dignità alla zona. I prossimi step saranno di natura tecnica: bisognerà formalizzare la progettazione definitiva per poi passare all'aggiudicazione delle gare d’appalto. La fine dei lavori è prevista nel 2026.