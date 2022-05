Incidente stradale ieri sera nel quartiere Trappetazzo di Paternò, all'incrocio tra via Ametiste e via del Diamante, in passato già teatro di sinistri anche gravi. A scontrarsi una Renault Clio con a bordo un 50enne e uno scooter condotto da un 18enne. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo che è stato trasferito dai mezzo di soccorso del 118 all'ospedale Policlinico di Catania. Il giovane versa in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso ma sotto shock il guidatore della Renault.