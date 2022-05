Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palagonia, in provincia di Catania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e del fratello di quest'ultima. I militari sono intervenuti in seguito alla telefonata della donna. L'aggressione è avvenuta in un bar del paese. I motivi sarebbero riconducibili a dissidi familiari relativi alla separazione in corso tra moglie e marito.