Calci, pugni e strattoni. Invasioni di campo e terrore. Genitori in fuga dalla tribuna, con i bambini impauriti e increduli per un "terzo tempo" delinquenziale. È quanto avvenuto allo stadio Binanti, dopo il triplice fischio della partita tra le formazioni under 17 di Gymnica Scordia e Libertas Catania Nuova, nella semifinale di ritorno del campionato di calcio giovanile. «Quello che è successo ieri - si legge in un post della Gymnica Scordia - è la cosa più brutta che si possa vedere in un incontro di calcio giovanile».