Ieri la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 65 anni per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato hanno notato l'uomo conosciuto come noto assuntore di sostanze stupefacenti nel centro di Adrano e hanno deciso di seguirlo. Dopo avere parcheggiato l'autovettura, l'uomo poi arrestato, si sarebbe avvicinato a un adranita per consegnargli un sacchetto in cellophane con all'interno la sostanza, presumibilmente stupefacente. Assistito allo scambio, i tre operatori sarebbero scesi dall'autovettura e dopo essersi qualificati come poliziotti, avrebbero fermato i due soggetti per procedere alla loro completa identificazione.

Accertate le identità dei soggetti, nella tasca destra del giubbotto sarebbero state trovate nove dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina oltre che la somma in contanti di 165 euro. Gli operatori di Polizia estendevano la perquisizione anche alla dimora del reo, pertanto dopo essersi portati presso il suo domicilio rinvenivano e sequestravano dodici dosi di sostanza stupefacente, sempre del tipo eroina, ben organizzata all'interno di un barattolo di plastica per aspirina oltre che otto panetti ancora da suddividere e preparare alla vendita, riposte all’interno di un marsupio nascosto nello sgabuzzino, per il peso lordo complessivo di 133 grammi.

L'uomo è stato arrestato per il reato di traffico illecito di sostanza stupefacente e come disposto dall'Autorità giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.