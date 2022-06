Suolo occupato abusivamente, mancanza di requisiti igienico-sanitari e infrastrutturali, alimenti non tracciati con cinque chili di carne sequestrati. Sono alcuni dei risultati dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, dai militari del 12esimo reggimento Sicilia, dal personale dell’ Asp e dalla polizia locale nelle zone più frequentate dai giovani per il contrasto all'illegalità diffusa e alla malamovida . In particolare, le verifiche si sono concentrate in via Gemmellaro , in via Landolina , in via Santa Maria del Rosario e in largo Rosolino Pilo .

Nello specifico, il proprietario di un ristorante di via Landolina è stato denunciato per avere occupato abusivamente il suolo pubblico all’esterno della sua attività. In un pub in piazza Rosolino Pilo invece è stata disposta l'immediata chiusura della cucina per mancanza dei requisiti igienico sanitari e per carenze infrastrutturali, con sanzioni per il titolare di oltre 2000 euro. In un ristorante di via Gemmellaro sono stati sequestrati cinque chili di carne per mancanza di tracciabilità degli alimenti e per mancata certificazione prevista per la conservazione. Al titolare sono state comminate sanzioni per 3500 euro.

Inoltre, i carabinieri hanno fatto rispettare l’ordinanza comunale che impone la chiusura dei locali entro le ore due in particolare in via Gemellaro e nelle strade limitrofe. Il proprietario di un pub di via Santa Maria del Rosario è stato sanzionato per non avere regolarizzato il volume della musica e per la mancanza della relazione fonometrica per l’inquinamento acustico.