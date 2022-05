Due giovani che parlano al conducente di una Fiat 500 ferma in via Capo Passero . È bastato questo a insospettire i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania che hanno provveduto a una perquisizione trovando cocaina e soldi . Per questo è stato denunciato un 22enne catanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, dopo il primo passaggio dell'auto dei carabinieri, tutti i soggetti si sono dileguati. Mezz’ora dopo i militari sono passati di nuovo e, nello stesso posto hanno trovato gli stessi due giovani di prima che, sorpresi per il ritorno della pattuglia, sono scappati di nuovo entrando all’interno di un palazzo, ma lasciando alle loro spalle il portone aperto. Così i carabinieri sono riusciti a raggiungere il 22enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina e 820 euro in banconote di vari tagli, ritenuti provento dello spaccio.

Nella Fiat Panda nelle disponibilità del giovane, i militari hanno trovato anche una bomba carta confezionata artigianalmente che è stata fatta poi brillare in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del comando provinciale dei carabinieri.