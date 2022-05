Si riduce il numero dei candidati sindaci a Paternò in vista delle prossime Amministrative in programma il 12 giugno. I pretendenti alla fascia di primo cittadino passano da quattro a tre. Ieri infatti Franco Crupi , storico leader del Movimento Indipendentista siciliano e del Movimento Forconi, che a inizio marzo aveva deciso di scendere in campi, annunciando che sarebbe stato sostenuto da una sola lista, ha deciso di ritirarsi dalla competizione elettorale: «Pur restando fermo nelle mie idee, mi sono reso conto che da solo posso fare ben poco per la mia città».

L'annuncio non prevede un totale disimpegno di Crupi dalla campagna elettorale. Ha optato per una adesione al progetto della candidata Maria Grazia Pannitteri. L’intesa è stata raggiunta al termine di un lungo faccia a faccia tra i due esponenti politici: «Ho aderito - ha detto Crupi - perché voglio contribuire concretamente al cambiamento; questo è un progetto di visione della città differente rispetto ad altri». Da quanto si apprende Crupi dovrebbe candidarsi nelle lista Maria Grazia Pannitteri sindaco. «Siamo molto felici della sua scelta - si legge in una nota stampa di Pannitteri - perché un uomo con la sua storia e la sua determinazione non fanno che arricchire di contenuti e di valori il nostro progetto politico. Sono convinta che Franco Crupi darà un contributo concreto per il rilancio del nostro territorio». A concorrere, quindi, alla poltrona di primo cittadino ci sono, oltre a Maria Grazia Pannitteri, il sindaco uscente Nino Naso e l’ex presidente del Consiglio comunale ed ex assessore Alfio Virgolini. La presentazione delle liste è fissata per il prossimo 18 maggio.

A meno di sorprese dell’ultima ora saranno queste le liste a sostegno: Nino Naso sarà appoggiato da Prima L’Italia, Naso Sindaco-Presenti sempre, Nino Naso Sindaco, Noi per Paternò, Paternò On-Mannino; Maria Grazia Pannitteri si presenta con Lista Condorelli, Insieme per Paternò e Maria Grazia Pannitteri sindaco; Alfio Virgolini avrà invece il sostegno delle liste: Alfio Virgolini Sindaco, Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima, Alleanza per Paternò, Azzurri-Virgolini Sindaco, Lista Rapisarda.