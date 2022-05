Una pistola a tamburo con matricola abrasa, proiettili e poi mezzo etto di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia Piazza Dante, a Catania, nel rione San Cristoforo. La scoperata è stata fatta durante i controlli seguito al fermo di un 39enne. L'uomo, che è stato in flagranza di reato, era già sospettato di essere uno spacciatore.

I militari sono intervenuti in un primo momento poco dopo una cessione di marijuana a un consumatore. Dopo avere trovato sette dosi addosso al 39enne, hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione e agli immobili adiacenti a quelli in cui vive. Durante i controlli i militari hanno trovato anche la pistola e quasi 170 proiettili, in parte calibro 38 special e in parte 9x21. Non è stato possibile attribuire il possesso dell'arma a un soggetto ben preciso. Nei pressi c'era anche un involucro con una quarantina di grammi di miarijuana.

Per l'arrestato l'autorità giudiziaria ha disposto la misura dei domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.