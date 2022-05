Pioggia di multe a Pedara nei confronti di chi abbandona i rifiuti. A dare la notizia è l'amministrazione guidata da Alfio Cristaudo. I controlli sono partiti dopo che la polizia municipale ha ricevuto segnalazioni da diversi cittadini.

Grazie al sistema di videosorveglianza mobile, le cosiddette fototrappole, è stato possibile individuare i responsabili. In alcuni casi gli indizi sono stati trovati all'interno degli stessi rifiuti. In molti casi a essere stati lasciati in strada sono stati rifiuti ingombranti. «L’abbandono dei rifiuti - dichiara il sindaco - è una condotta che mostra grande inciviltà sia verso il nostro territorio che per il fatto che mettiamo a disposizione il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti differenziati presso le abitazioni dei cittadini che ne fanno richiesta e la raccolta differenziata porta a porta. Il costo sociale di simili comportamenti - prosegue il primo cittadino - è elevato: dalle spese per la bonifica a maggiori oneri per lo smaltimento a carico dell’intera comunità».

In molti casi a rendersi protagonisti dell'abandono dei rifiuti sono state persone del posto. «Hanno preferito abbandonare i rifiuti in aperta campagna, pur di non effettuare una corretta differenziata», commenta Cristaudo, aggiungendo che «molti anche i sanzionati provenienti dai comuni limitrofi».