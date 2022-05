Il sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, in occasione della V tappa del Giro d’Italia in partenza da Catania, mercoledì 11 maggio, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, del territorio comunale. La complessa macchina organizzativa nelle ore precedenti e successive alla partenza, prevista alle 11,30 circa da piazza Università, coincidente con quello delle attività didattiche e i prevedibili disagi causati dai percorsi e dagli orari differenti del trasporto pubblico locale, con numerose strade chiuse al traffico veicolare, hanno determinato la decisione della chiusura totale delle scuole, peraltro adottata in numerose altre città attraversate dal Giro.