Il tedesco Lennard K ä mna della Bora Hansgrohe ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, la Avola-Etna di 172 chilometri , col primo arrivo in salita della 105/a edizione. Kamna ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Juan Pedro Lopez , che diventa la nuova maglia rosa . Proprio Lopez Lopez è stato tra i protagonisti di una fuga che ha coinvolto una manciata di corridori e che il gruppo dei migliori, compresa la maglia rosa, Van der Poel, non è riuscito a contrastare. Durate la lunghissima salita verso il rifugio Sapienza, lo spagnolo ha raggiunto l'italiano Stefano Oldani , che aveva tentato l'iniziativa solitaria, ma nel finale è stato a sua volta preso da Kamna, che ha avuto la meglio nel duello finale.

Il tedesco Lennard Kämna della Bora Hansgrohe ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, la Avola-Etna di 172 chilometri, col primo arrivo in salita della 105/a edizione. Kamna ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Juan Pedro Lopez, che diventa la nuova maglia rosa. Proprio Lopez Lopez è stato tra i protagonisti di una fuga che ha coinvolto una manciata di corridori e che il gruppo dei migliori, compresa la maglia rosa, Van der Poel, non è riuscito a contrastare. Durate la lunghissima salita verso il rifugio Sapienza, lo spagnolo ha raggiunto l'italiano Stefano Oldani, che aveva tentato l'iniziativa solitaria, ma nel finale è stato a sua volta preso da Kamna, che ha avuto la meglio nel duello finale.

Al terzo posto, staccato di 34 secondi da Kä mna, si è classificato l'estone Rein Taramae, che occupa anche il terzo posto della generale. Il gruppo dei favoriti è arrivato al traguardo con un distacco di 2'37''. «Ho lavorato molto tutto il giorno per prendere la maglia rosa. Ho attaccato nel tratto più duro della salita ma Kämna è riuscito a rientrare ai meno 3. Ho provato a lottare per il successo ma era davvero difficile riuscire a vincere», spiega Lopez subito dopo l'arrivo di tappa. «Sono felicissimo di avere la maglia rosa, non so per quanto la terrò ma me la godrò», ha aggiunto.